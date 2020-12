Restriktioner har fra marts til oktober kostet restauranter salg for 5,4 milliarder kroner, viser opgørelse.

Fra marts til og med oktober er restauranternes salg faldet med lidt under en tredjedel i forhold til samme periode sidste år.

Det hænger sammen med de restriktioner, der er blevet indført for at dæmme op for spredningen af coronavirus.

Det skriver Danmarks Statistik i en opgørelse.

Restriktionerne har blandt andet betydet, at restauranter i perioder har måttet lukke helt og kun haft tilladelse til at sælge takeaway. Det vil sige salg af mad, som man tager med sig ud af restauranten.

På grund af restriktionerne er salget i restauranterne faldet med 5,4 milliarder kroner fra marts til oktober. Det er et fald på 29,1 procent sammenlignet med den tilsvarende periode året før.

Restauranter er ikke ene om at have oplevet faldende salg under coronakrisen. Også hoteller, persontransport og fritidsaktiviteter har haft faldende indtægter på grund af restriktioner, der har medført færre kunder.

Samlet er salget i de danske virksomheder faldet med mere end 140 milliarder kroner fra marts til oktober i forhold til samme periode sidste år.

Det oplyser Allan Sørensen, der er cheføkonom hos Dansk Industri. Ifølge ham er der udsigt til et fortsat fald i virksomhedernes salg.

- Tabet vil desværre vokse sig endnu større i de kommende måneder.

- Smitten stiger igen, og der er genindført restriktioner, som fører til lavere omsætning i vintermånederne for mange virksomheder, siger Allan Sørensen.

I øjeblikket er der indført særlige restriktioner i 69 af landets 98 kommuner. De gælder frem til 3. januar.

De nuværende restriktioner betyder blandt andet, at fitnesscentre, museer og barer skal holde lukket.

For serveringssteder såsom barer og restauranter er der dog ligesom i foråret mulighed for at sælge takeaway.

/ritzau/