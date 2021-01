Både tålmodigheden og pengene er for længst brugt op.

Kokken har hun måttet fyre, og hvis pengene fra hjælpepakkerne ikke meget snart tikker ind på kontoen, ser restaurantejer Anette Kjersgaard ikke anden mulighed end at dreje nøglen om.

Anette Kjersgaard driver smørrebrødsrestauranten Bar Rye i det indre København, og hun er en blandt cirka 300 selvstændige erhvervsdrivende, der på grund af et it-koks i Erhvervsstyrelsen har ventet i måneder på at få udbetalt hjælp til faste omkostninger.

»Det ser rigtig kritisk ud. Hvis ikke hjælpen kommer til udbetaling meget snart, kan jeg ikke blive ved med at udskyde regningerne, og så kan jeg blive nødt til at dreje nøglen om,« siger hun.

Anette Kjersgaard. Foto: Mathias Svold Vis mere Anette Kjersgaard. Foto: Mathias Svold

Anette Kjersgaard fortæller, at hun i alt mangler at få udbetalt et sted mellem 120.000 og 140.000 kroner fra hjælpepakkerne.

Tungest vejer den manglende udbetaling fra hjælpepakken til faste omkostninger, der blandt andet dækker husleje.

Den lyder på cirka 30.000 kroner om måneden for Anette Kjersgaards lille restaurant.

Her har Anette Kjersgaard ikke fået udbetalt en krone fra Erhvervsstyrelsen siden september sidste år på grund af it-kokset.

Anette Kjersgaards smørrebrødsrestaurant har været tvangslukket siden 9. december. Foto: Mathias Svold Vis mere Anette Kjersgaards smørrebrødsrestaurant har været tvangslukket siden 9. december. Foto: Mathias Svold

Oveni kommer nu manglende udbetaling af lønkompensation og kompensation for tabt omsætning, siden regeringen tvangslukkede landets restauranter 9. december.

Konsekvenserne er til at føle på.

»Jeg har måttet fyre min kok,« siger Anette Kjersgaard.

»Jeg synes, at det er meget ærgerligt, at man er nødt til at skille sig af med en skidedygtig medarbejder, fordi man venter på penge fra hjælpepakkerne. Jeg kunne have beholdt ham, hvis jeg havde fået pengene løbende.«

Lige nu overlever hendes lille restaurant kun, fordi hendes udlejer har givet hende udsættelse med huslejen.

Banken har lukket kassekreditten i.

»Og det kan jeg godt forstå. For det er heller ikke rimeligt, at det er banken, der skal tage risikoen for, at hjælpepakkerne ikke kommer til udbetaling,« siger Anette Kjersgaard.

Erhvervsstyrelsen oplyser, at den manglende udbetaling til Anette Kjeldgaard og de cirka 300 andre selvstændige skyldes en fejl i indlæsningen af ansøgningerne, der betød, at styrelsen ikke kunne sagsbehandle sagerne.

Fejlen er nu rettet, og Erhvervsstyrelsen er i gang med at sagsbehandle samtlige berørte ansøgninger.

»Vi forventer, at alle ansøgninger vil være færdigbehandlede inden for en uge,« skriver Erhvervsstyrelsen i et mailsvar til B.T.

Anette Kjersgaard krydser fingre for, at pengene snart står på hendes konto, men hun har sine tvivl.

Overlever restauranten den langsommelige udbetaling af hjælpepakkerne og tvangslukningen, er der kun hende selv til at køre restauranten videre, når den engang må åbne igen.

»Det bliver hårdt. For så skal jeg selv stå i køkkenet, servere og ordne alt det praktiske med regnskaber, samtidig med at jeg skal holde styr på Erhvervsstyrelsen. Men det skal jeg nok klare, hvis bare pengene fra hjælpepakkerne kommer.«