I ti år har en lille iransk restaurant serveret autentisk mad fra det mellemøstlige land til borgerne i Ribe.

Men i år valgte restaurantens ejere at flytte til England, og derfor var det tid til at finde nye ejere af stedet.

Den nye ejer overtog stedet 1. juli, men nu er der allerede igen udsigt til et ejerskifte.

Det skriver JydskeVestjysten.

Der er nemlig sket det ulykkelige, at den nye ejers, iranske Kianoush Roudsari, kone er blevet alvorligt syg.

»Vi nåede kun at have åbent seks eller syv dage, for i weekenden blev min kone meget syg, og derfor har vi holdt lukket nogle dage. Vi ville meget gerne holde åbent, fordi vi har et helt nyt koncept, vi gerne vil indføre, men vi har droppet det på grund af sygdom,« siger Kianoush Roudsari til JydskeVestkysten.

Hvis man derfor har sin daglige gang på købs- og salgssider i Ribe-området, er man sandsynligvis stødt på opslag fra Kianoush Roudsari, hvor han søger en eller flere mulige købere af restauranten.

Den nye ejer har altså i skrivende stund nået at have stedet i præcis syv dage.