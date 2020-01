Tatami Restaurant i Ringsted har fået lov til at ansætte syv kokke under den såkaldte 'beløbsordning'.

Det kritiserer lektor på Juridisk institut ved SDU Frederik Waage, fordi restauranten har været tiltalt for at underbetale fem af sine udenlandske kokke. Styrelsen afviser kritikken.

Det skriver Fagbladet 3F og DR om sagen, der startede i 2016.

Fem kinesiske kokke blev lovet en løn på 33.500 kroner om måneden på Tatami Restaurant i 2016 og 2017 - en aftale der ikke blev overholdt.

Efter politiet tiltalte restauranten for brud på udlændingeloven, erkendte ejerne, at man nogle gange slet ikke havde udbetalt lønnen. Derudover påstod ejerne, at kokkene kun havde været ansat i mellem 1-2 måneder.

Herefter havde de fundet arbejde andre steder i landet.

På trods af tiltalen har restauranten fået lov til at hyre syv nye udenlandske kokke under beløbsordningen i 2018 og 2019.

Det viser en række dokumenter, som DR og Fagbladet 3F har fået aktindsigt i hos udlændigemyndigheder og politiet.

»Jeg synes, at man må undre sig over, at det er muligt at få en tilladelse, når der har været svindel i den grad i foretagendet,« siger Frederik Waage.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) oplyser til DR, at de ikke ønsker at stille op til interview, men svarer i stedet over e-mail, at de gældende regler i dag ikke gør det muligt:

'...at meddele afslag på opholdstilladelse på nye ansøgninger med henvisning til, at arbejdsgiveren tidligere for eksempel har fået en bøde for overtrædelse af reglerne i udlændingeloven.'

En ikke-EU-borger kan blive ansat i Danmark gennem den såkaldte beløbsordning.

Det kræver blandt andet, at man udbetaler en relativ høj månedsløn. Pr. 1. januar 2020 skal arbejdsgiveren udbetale mindst 436.000 kroner årligt eller omkring 36.333 kroner om måneden.

Derudover er det også et krav, at lønnen skal udbetales til en dansk bankkonto i en bank, der driver lovlig bankvirksomhed i Danmark.

Ifølge medierne gik selskabet bag restauranten - Mokyo Aps - konkurs i 2018 med en skattegæld på over en halv million kroner.

Politiet måtte lukke sagen, fordi udlændingemyndigheden SIRI ikke vendte tilbage efter deres henvendelser, og anklagemyndigheden kan ikke uden videre rejse sager mod konkursramte virksomheder

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) har tidligere sagt til Fagbladet 3F ifølge Ritzau, at lovgivningen skal ændres, så man kan bekæmpe, at virksomheder udnytter ordningen ad flere omgange.

»Det ser ud til, at der er virksomheder, der spekulerer i at udnytte disse ordninger ved bare at få nye kokke til landet, hvis de bliver taget i at snyde med dem, de har. Det er selvfølgelig slet ikke holdbart,« sagde Mattias Tesfaye til 3F ifølge Ritzau og lovede, at den nuværende lov bliver ændret hurtigst muligt.

Tatami Restaurant bliver i dag drevet af samme ægtepar, som da det gik konkurs.

Kender du noget til sagen? Tip redaktionen på 1929@bt.dk