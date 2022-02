Tre sure smileyer, bøder og en politianmeldelse.

Det var, hvad det blev til på blot tre og en halv måned for restaurant Nordly Risskov.

Men nu tager restauranten konsekvensen og lukker.

»Undskyld vi har svigtet jer! Vi har fejlet, og det er vi rigtig kede af. 3 sure smileyer fra Fødevarestyrelsen i træk kan ikke undskyldes nok over for alle,« siger restauranten på sin Facebook-side.

I Fødevarestyrelsens seneste kontrolrapport 27. januar 2022, konkluderede de, at hygiejnen stadig ikke var i top, på trods af to sure smileyer tidligere.

»Ved virksomhedens håndvask ses der sorte belægninger på holder til papirholder. På stativ, hvor virksomheden opbevarer plader, ses der skidt og produktrester, som ikke er fra dagens produktion. På glaslågen af køleskabet ses der fedet belægninger,« skrev Fødevarestyrelsen i kontrolrapporten.

Og det resulterede altså i den tredje sure smiley og en politianmeldelse.

»Dette er ikke sådan, vi ønsker at drive forretning, og derfor lukker vi Nordly ned for en periode, dags dato. Stedet skal nu under renovering og de fejl, vi har begået, skal rettes op, før vi vender tilbage i drift,« skriver Nordly Risskov om lukningen.

Dermed afviser de heller ikke, at der vil komme gang i madgryderne i restauranten igen på et tidspunkt. De melder dog ikke et præcist tidspunkt ud.

»Vi åbner ikke op igen før, at vi ved, at der med sikkerhed kan gives en glad smiley igen,« skriver de.

Restauranten sender en varm hilsen til deres kunder, inden de melder på gensyn.

»Vi vil takke alle, som har støttet os igennem de sidste mange år,« afslutter restaurant Nordly Risskov.