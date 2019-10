Fremover er det ikke muligt at holde sin konfirmations- eller fødselsdagsfest på Restaurant Sejlet.

Nibe-restauranten er nemlig gået konkurs. Og de penge, der er blevet betalt i depositum, er gået tabt.

Det skriver Nordjyske, der har talt med flere af de personer, der havde booket plads til et selskab på restauranten.

I alt drejer det sig om 16 personer. Samlet har de indbetalt 56.000 kroner. Penge, de aldrig får at se igen.

De var ellers blevet forsikret om, at pengene var blevet placeret på en lukket konto, som ikke ville være berørt ved konkurs eller lukning.

Men denne blev altså lukket, da banken 30. september besluttede at opsige alle aftaler med Restaurant Sejlets forpagterpar.

Sidstnævnte giver overfor Nordjyske udtryk for, at de er meget kede af situationen.

»Jeg siger undskyld til alle, der er ramt af det her. Det har aldrig været vores hensigt at tage penge fra folk. Det er også et personligt nederlag, for jeg er vant til at holde mine aftaler«, siger Johnny Obitsø Bach, der sammen med sin kone har drevet stedet, til mediet.