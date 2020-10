Ejeren af den fynske selskabsrestaurant Eatmosfære har været nødt til at indgive en konkursbegæring.

Stramningerne af kravene til landets restauranter har nemlig ført til, at kunderne er blevet væk.

Det fortæller ejeren, Carsten Holmberg, til Fyens Stiftstidende.

»Vi havde masser af konfirmationer og bryllupper i august og september. Det så rigtig fint ud, og jeg havde faktisk 11 procent flere bestillinger, end jeg havde budgetteret med. Der var for små 300.000 kroner i bogen. Men da regeringen lukkede ned, som den gjorde midt i september, begyndte det at smuldre stille og roligt,« fortæller han.

Til lokalmediet forklarer Carsten Holmberg videre, at hans omsætning for restauranten, der ligger i Bellinge, er gået ned med mellem 93 og 95 procent.

Det var på selskabsrestaurants Facebookside, at han offentliggjorde den triste nyhed tirsdag:

»Den ene aflysning tog den anden, og vi står nu i dén situation, at der kun er et fåtal af selskaber tilbage – og det er desværre ikke nok til, at jeg kan betale mine medarbejdere og regninger generelt,« skrev Carsten Holmberg og fortsatte:

»Det er forståeligt, at folk vælger at aflyse i denne usikre situation, vi står i. Usikkerheden er allestedsnærværende for alle, og jeg kan bestemt ikke klandre nogen for at aflyse deres reservationer.«

Videre skriver han dog, at det ikke er med hans gode vilje, at han nu 'kaster håndklædet i ringen':

»Men i stedet for at forsøge at køre videre et par måneder endnu og risikere at køre vores økonomi helt i sænk, vil jeg hellere sige stop nu, så så mange kreditorer som muligt kan få deres penge. Det, mener jeg, er rettidig omhu,« skriver Carsten Holmberg.