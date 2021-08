Skriv hvilken slags mad du har lyst til, og hvor du er, så serverer TheFork en række bud på, hvor du skal spise.

Hvis du booket de fleste af dine restaurantoplevelser på den måde, så skal du til at være mere kreativ.

Fra 1. november i år er restaurantplatformen, hvor du kan læse anmeldelser og booke borde, nemlig ikke længere tilgængelig for danske brugere.

Det skriver TheFork, som hører under TripAdvisor, i en meddelelse til deres brugere.

Ifølge restaurantplatformen så har det været en svær beslutning at stoppe arbejdet i Danmark. Men covid-19-pandemien, der har ramt restaurationsbranchen hårdt, har gjort udslaget:

»Vi var nødt til at gennemføre visse omkostningsreducerende foranstaltninger, der omfatter en reduktion af TheForks geografiske fodaftryk,« lyder det i meddelelsen.

Det betyder, at det fra efteråret ikke vil være muligt at bruge hverken TheForks app eller hjemmeside i Danmark.

Dog forsikrer virksomheden, at brugerne vil have mulighed for at bruge de loyalitetspoint, de har optjent, når de har reserveret bord med TheFork i lande, hvor platformen fortsat er aktiv.