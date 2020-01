De meget lave renter har været med til at flytte boligejere væk fra lån med variabel rente til fast rente.

De danske boligejeres lånelyst er steget betragteligt i 2019.

Samlet har de danske boligejere sidste år optaget yderligere realkreditlån for 76 milliarder kroner.

Det svarer til en stigning på mere end fem procent, som er den største stigning i mere end et årti. Det viser tal fra Nationalbanken.

Bag stigningen ligger et boom i de fastforrentede lån, som det seneste år er steget med 91 milliarder kroner.

Omvendt er lån med variabel rente gået tilbage med 15 milliarder kroner.

- Boligejernes lånelyst fik vinger i 2019, og det er i altovervejende grad de rentesikre lån, som brager frem.

- Det betyder, at fast rente nu står til at blive det mest udbredte hos boligejerne indenfor ganske nær fremtid. Og det er ikke set i mere end et årti, siger Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, i en skriftlig kommentar.

Udviklingen skyldes ikke mindst det mærkbare rentefald på de fastforrentede lån, hvor renten blev halveret i 2019 fra to procent til en procent.

I en periode var renten sågar nede på en halv procent.

I øjeblikket er renten ikke langt fra det niveau oven på et nyt og vedvarende rentefald som følge af uro i Mellemøsten og frygt for coronavirus.

Det er dog ikke alene det lavere renteniveau, som har trukket vandringen fra variabel til fast rente, bemærker Jeppe Juul Borre.

- Gennem den senere årrække er bidragssatsen steget mest på lån med variabel rente.

- Samtidig er der kommet flere myndighedstiltag, som begrænser mulighederne for at optage et variabelt forrentet lån for visse boligejere, siger han.

/ritzau/