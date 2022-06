Lyt til artiklen

De rekordhøje renter fortsætter, og det gør ondt på boligkøberne.

For første gang i ti år har renten på det populære F5-lån nemlig nu rundet to procent, mens renten på F3-lånet er 1,5 procent. Det skriver Finans.

Det er særligt boligkøberne, det går hårdt udover.

Men modsat kan alle dem, der allerede har et flekslån, tage det helt roligt – og mange kan endda få en gevinst ud af det.

Det gælder særligt dem, der inden renterne gik amok, sikrede sig et F3- eller F5-lån – de kan nemlig score en skattefri gevinst, hvis de har planer om at sælge.

Flekslånene er såkaldte kontantlån, og det betyder, at et kurstab ved indfrielsen blot lægges til renten og kan trækkes fra. Normalt betyder det, at kursgevinsterne skal beskattes.

Men det gælder altså ikke, hvis boligen skal sælges, ved skilsmisse eller ved dødsfald.

Det betyder, at flere danskere kan spare hundredtusindvis af kroner.

Dog skal danske boligkøbere fremover forvente, at de stigende renter fortsat vil sætte sig i boligpriserne. De økonomiske vismænd udsendte nemlig tirsdag en ny prognose for boligmarkedet.

Her lyder vurderingen, at boligejerne vil komme pænt ud af 2022 med prisstigninger på 4,5 procent i år. Derudover forventes der en gennemsnitlig årlig prisstigning på tre procent i perioden 2023-2030.

Det betyder, at boligejerne vil få polstret deres friværdier ganske betragteligt i de kommende år.