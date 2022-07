Lyt til artiklen

Der skal ikke meget til, før det igen kan blive billigere at låne penge.

For nu er 4-procentlånet ikke langt fra at lukke. På den måde kan der være udsigt til, at det 30-årige 3,5 procentlån med afdrag kan blive det dominerende lån.

Det skriver Finans.

4-procentlånet kom mandag forbi kurs 100, men lukkekursen endte på 99,7.

Hvis et realkreditlån kommer forbi kurs 100, så må det ikke længere tilbydes.

Gennemsnitskursen skal gennem en hel dag ligge over kurs 100 – dermed er det ikke nok, at kursen kun er over i kortere perioder.

3,5 procentlånet koster med et lån på en million kroner 4.150 kroner efter skat.

For knap en måned siden kostede lånet 4.400 kroner efter skat. Der er altså en prisforskel på 250 kroner.

Og det kommer især førstegangskøbere i København og omegn til gode, fordi der er priserne høje og realkreditlånene store.

Selv hvis 4 procentlånet skulle skrottes, så er 3,5 procentlånet med kurs 98 et godt lån.

Der er dog det ved det, at det kun er Totalkredit, som har åbnet for lånet. De andre realkreditinstitutter mangler at åbne for det. Deres alternativ er et 3 procentslån til kurs 95. Totalkreditkunder skal kreditgodkendes, om deres budgetter kan klare et 3,5 procentlån.

For omkring et år siden var renten helt nede på rekordlave 0,5 procent.