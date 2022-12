Lyt til artiklen

En stigende inflation, det store rentehop og en befolkning, der holder igen med den helt store forbrugsfest.

Den cocktail kan meget vel give de danske virksomheder en ubehagelig overraskelse til foråret.

Det skriver Børsen.

Danske Bank har nemlig lavet en analyse for mediet, og her lyder vurderingen, at renteudgifterne til foråret 2023 kan løbe op i 26 milliarder kroner før skat.

Det er en stigning på otte milliarder, hvis du sammenligner med 2021.

Danske Bank har analyseret erhvervslivets indlån og gæld med både variabel og fast rente, og vurderingen baserer sig på bankens forventninger til renteudviklingen frem foråret 2023.

Den store ekstraregning kan være med til at skubbe flere virksomheder ud i at dreje nøglen om, lyder analysen fra Danske Banks egen cheføkonom.

»Hvis man har stor gæld og bliver ramt af større rentebetalinger nu, på et tidspunkt hvor det tynder ud i salget, og man også oplever stigende omkostninger på andre områder som råvarer og arbejdskraft, kan det sætte virksomheder under pres. Vi kan også se, at der er flere, der bukker under, og det tror jeg ikke, vi er færdige med at se endnu, desværre,« siger Danske Banks cheføkonom Las Olsen.