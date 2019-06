Rengøringsportalen Cleady havde stor succes i det populære DR-program 'Løvens Hule'.

Nu ser heldet dog ud til at være sluppet op.

Det fremgår nemlig af CVR-registeret, at selskabet bag rengøringsportalen er gået konkurs.

'Ved dekret af 20190604 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Serviceselskabet af 31. maj 2019 ApS (tidl. Cleady ApS) under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 31.05.2019,' lyder det.

Cleady blev landskendt, da de daværende ejere tilbage i 2016 deltog i DR-programmet 'Løvens Hule.'

Her blev særligt de to løver Birgit Aaby og Jesper Buch imponerede over projektet og ønskede begge derfor at investere. Birgit Aaby, der selv har haft succes med at opbygge et rengøringsfirma, endte med at investere 750.000 kroner for en ejerandel på 15 procent.

De daværende tre ejere takkede derimod nej til iværksætteren Jesper Buchs tilbud.

»På det tidspunkt ønskede vi ikke at afgive en højere ejerandel. Det er ikke fordi, Jesper Buch ikke er interessant, men Birgit Aaby kan bidrage med en viden inden for rengøringsbranchen, hvor hun også har et stort netværk, som er meget brugbart for os,« sagde administrerende direktør Lars Nybjerg dengang til Finans.

Både Jesper Buch og Birgit Aaby var tilbage i 2016 interesseret i at investere i Cleady. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

På trods af en flyvende start præsenterede selskabet i 2017 et underskud på mere end 2,5 millioner kroner.

Også i 2018 var der udfordringer med økonomien.

'Cleady er i foråret 2018 i gang med anden fundingrunde, hvor der skal tilvejebringes et større millionbeløb. Status på fundingrunden pr. medio juni 2018 er, at selskabet har fået tilført ca. halvdelen af den ønskede funding,' skrev ledelsen i årsrapporten for 2017.

Cleady er en portal, hvor private menneske, der ønsker at få hjælp til rengøring eller andre praktiske gøremål, kan booke en anden privatperson til at komme og udføre opgave.