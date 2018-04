Den digitale platform for rengøring Hilfr.dk har indgået en såkaldt platformsoverenskomst med 3F.

København. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og direktør for Dansk Industri Karsten Dybvad var blandt gæsterne, da Hilfr.dk tirsdag indgik overenskomst med 3F Privat Service, Hotel og Restauration.

Ifølge Hilfr.dk og 3F er der tale om den første kollektive overenskomst for en digital platform.

Den nye overenskomst træder i kraft senest 1. august 2018, og den skal sikrer, at Hilfr.dks rengøringsfolk får sygedagpenge, feriepenge og pension.

Aftalen løber som et pilotprojekt i 12 måneder, hvorefter parterne har aftalt at genforhandle overenskomsten på baggrund af de indsamlede erfaringer.

Steffen Wegner Mortensen, medstifter af Hilfr.dk, siger i en skriftlig kommentar:

- Platformsøkonomien har fået et lidt dårligt ry, fordi alt for mange platforme i virkeligheden bare digitaliserer sort arbejde og dårligere arbejdsvilkår og påstår, det er innovativt.

- I dag hæver vi barren for platformsøkonomiske virksomheder og viser, hvordan man kan udnytte mulighederne i ny teknologi uden at smide vores arbejdsmarkedsmodel og gode vilkår for arbejdstagere ud med badevandet, siger Steffen Wegner Mortensen.

I praksis vil brugere af platformen kunne vælge imellem freelance Hilfrs og en ny kategori af Super Hilfrs, der er ansat af Hilfr.dk og dækket af overenskomsten.

Overenskomsten vil "bygge bro mellem den danske model og de nye digitale platforme", mener Tina Møller Madsen, gruppeformand for 3F Privat Service, Hotel og Restauration.

- Jeg er meget glad for, at vi har kunnet aftale en prøveoverenskomst med Hilfr. Der er meget nytænkning i den nye overenskomst, og vi har alle behov for at få erfaringer med et helt nyt overenskomstkoncept uden at være forpligtet ud i al fremtid, siger Tina Møller Madsen.