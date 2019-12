I efterhånden små 20 år har den danske kødgrydepioner René Redzepi været med til at placere Danmark på det kulinariske verdenskort som chef for den verdenskendte restaurant Noma.

Men nu har René Redzepi besluttet sig for at trække stikket de kommende tre måneder.

Det skriver han på Instagram.

Årsagen er egentlig ganske simpel - og forhåbentlig en inspiration for mange andre chefer rundt om i verden.

For omkring et års tid siden, drak Redzepi nemlig kaffe med Nomas daglige leder Annika de Las Heras.

Snakken gik på, hvordan man de kunne gøre Noma til en bedre arbejdsplads for de ansatte, som knokler hårdt.

Her kom de to Noma-chefer frem til en specifik løsning, som mange ansatte nok vil kunne lide.

Nomas ansatte skal nemlig - efter at have været ansat i en årrække - kunne holde tre måneders betalt orlov fra den verdensberømte restaurant.

Den verdenskendte danske kok René Redzepi tager i det nye år tre måneders orlov fra Noma. Foto: ROBIN VAN LONKHUIJSEN Vis mere Den verdenskendte danske kok René Redzepi tager i det nye år tre måneders orlov fra Noma. Foto: ROBIN VAN LONKHUIJSEN

Og mens de arbejdede på måder, hvorpå de skulle kunne realisere idéen fik René Redzepi endnu en idé: han kunne selv være den første på Noma, som tog de tre måneders betalt orlov - efter mere eller mindre at have arbejdet non stop med Noma i 18 år.

Eller som den verdensberømte kok skriver.

»Så jeg skriver vel egentlig det her for at lade vores fremtidige gæster vide, at jeg ikke vil være på Noma, eller i Danmark, de næste tre måneder. Jeg vil være sammen med Nadine (Rene Redzepis hustru, red.) og vores tre børn et eller andet sted ude i verden - og ikke arbejde.«

Han forsikrer dog fremtidige Noma-kunder, at han - inden han tager sin orlov - har været med til at sammensætte den kommende sæsons menu, som han kalder Nomas bedste til dato.