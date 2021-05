»Vi er enige om at være uenige.«

Sådan lyder forklaringen på, at den administrerende direktør i Rema 1000, Trond Bentestuen, øjeblikkeligt træder ud af sin stilling.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Reitan Group, der ejer fødevaregiganten.

Hvad uenigheden handler om, er Rema 1000s vej frem. Det skriver Dagbladet.

Til trods for uenighed siger Ole Robert Reitan, der er administrerende direktør i Handel og styreleder i Rema 1000 Norge, i en pressemeddelelse, at han vil takke Bentestuen for indsatsen.

Og at de desuden skilles som venner:

»Selvom vi nu afslutter vores samarbejde, vil jeg gerne understrege, at vi skilles som venner, og at Trond er en fyr, vi hepper på og ønsker al lykke yderligere,« siger Ole Robert Reitan i en pressemeddelelse.

Trond Bentestuen bekræfter, at ham og Reitan er enige om at være uenige. Og ifølge Dagbladet er der ingen drama, idet han ønsker Rema 1000 held og lykke fremadrettet.

Bentestuen overtog stillingen som administrerende direktør for Rema 1000 i sommeren 2018. Han kom fra stillingen som executive vice president for DNB, hvor han stod i spidsen for Wealth Management forretningsområde.

Tom Kristiansen har nu overtaget stillingen som administrerende direktør for REMA 1000 Norge. Kristiansen har haft en række ledende stillinger i Rema 1000 siden 1997, også som administrerende direktør for REMA 1000 Norge i en årrække.