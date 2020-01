Hvis du handler i en REMA 1000-butik og du undrer dig over, at deres skab med frisk bagerbrød er helt tomt, så skyldes det ikke, at der har været en meget brødflov kunde på besøg.

Kommunikationschef i REMA 1000 i Danmark Jonas Schrøder fortæller, at man har fundet små metalspåner i brødet fra KonditorBagers bagerier i Ringsted, Holbæk, Stege og Brøndby Strand.

Det skriver sn.dk.

'Det er små spåner af aluminium på én til to milimeter, som stammer fra bagepladerne. Det var en årvågen købmand, som opdagede det og kontaktede bageren. Vi er nu ved at gennemgå vores anlæg og udbedre fejlen i produktionen,' skriver direktør i KonditorBager, Morten Lapholm, til lokalmediet.

Fødevarestyrelsen var på besøg i starten af januar og kunne konstatere, at metalstøvet hverken er farligt eller skarpt. Derfor lyder vurderingen, at det ikker er sundhedsskadeligt.

På trods af det har REMA 1000 alligevel taget konsekvensen af fundet og stoppet med at sælge brødet.

Jonas Schrøder fortæller, at man først vil genoptage salget, når bageren har styr på sin produktion.

Herunder kan du se listen med alle butikkerne, der har tomme brødskabe i disse dage.