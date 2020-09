Rema 1000 har fjernet to-liters sodavand fra hylderne i deres butikker.

Initiativet er blevet indført i kølvandet på en ny undersøgelse, som viser, at danskerne drikker 19 liter sodavand mere om året end for 10 år siden og dermed øger risikoen for kræft.

Det oplyser dagligvarekæden ifølge RetailNews i en pressemeddelelse.

»Vi er klar til at tage vores del af ansvaret for at forebygge overvægt,« siger indkøbs- og marketingdirektør, Anders Jensen, fra Rema 1000 og tilføjer:

»Det, at fjerne to-liters sodavand er blot ét af flere initiativer, vi har sat i gang, som vi håber, bidrager til, at vores kunder får lettere ved at købe sundt ind i vores butikker.«

Kræftens Bekæmpelse har i forbindelse med den nye måling, foretaget af analyseinstituttet GfK, lanceret kampagnen 'Et ufedt budskab', som sætter fokus på, at overvægt er den anden største risikofaktor for kræft.

Samtidig har organisationen indledt et samarbejde med Rema 1000 om forebyggelse af overvægt.

Et samarbejde, som nu - i første omgang - har fået dagligvarekæden til at stoppe salget at helt store sodavand.