Navnet er Innom, hvilket løseligt oversat betyder 'Kig forbi'.

»Vi må tilpasse os, at der er en stadig større tilflytning til byerne. Folk kører ikke lige så meget i bil og vil have ting tættere på, hvor de bor,« siger Ole Robert Reitan.

Ejeren af Rema 1000-butikkerne er ifølge norske E24 klar med en helt ny butikskæde.

Innom skal i størrelse og i vareudbud lande midt imellem de velkendte Rema 1000-butikker og 7-Eleven, som Reitangruppen også driver i hele Skandinavien.

Ole Robert Reitan. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Ole Robert Reitan. Foto: Niels Ahlmann Olesen

I denne uge åbner den første Innom-butik i Oslo, og hvis det bliver en succes, vil der i et rasende tempo bliver åbnet flere af slagsen i de større byer i Norge.

Dernæst vil konceptet blive bredt ud til Danmark og Sverige, lyder det.

Ifølge Ole Robert Reitan er der et hul i markedet til det nye koncept, der vil have eget bageri, varm mad, friskpresset juice og økologiske grøntsager – alt i alt 3.000 varenumre målrettet storbyindbyggerne.

»Det er ikke nogen hemmelighed, at der er et stort hul mellem de største 7-Eleven-butikker og Rema 1000-butikkerne, som har gjort, at der er en del gode ejendomme, som vi har ladet falde ned mellem to stole,« siger han og understreger, at han ikke er bange for at stjæle kunder fra sine egne eksisterende kæder:

»I Reitan har vi aldrig talt om kannibalisering. Det er livsfarligt. Hvis man skal begynde at tage hensyn til sig selv, er man på den gale vej.«

Ole Robert Reitan fortæller, at der er flere nytiltag på vej. Altsammen i forsøget på at bolstre selskabet til en forestående børsnotering.