Minusset er 155,9 millioner kroner.

Og det er intet mindre end det største underskud nogensinde for Nemlig.com, viser det seneste regnskab.

Børsen skriver videre, at onlinevarehuset har givet underskud i hvert eneste år siden åbningen i 2010 – det samlede tab er nu oppe på 548,8 millioner kroner.

Ifølge Nemlig.com-direktør Stefan Plenge skyldes det seneste ekstra store underskud flere ting:

Åbningen af et nyt varelager i Aarhus.

Øget løn til chaufførerne.

Lavere priser for at kunne konkurrere med discountkonkurrenter.

Særligt sidstnævnte har kunnet mærkes. Men Nemlig.com vil fremover konkurrere ekstra hårdt på netop prisen.

»Det kommer til at koste os en hel del i det kommende år, men det er vi klar til at investere i, fordi vi med et langsigtet perspektiv for øje vil signalere til danskerne, at vi også er konkurrencedygtige på prisen,« siger Stefan Plenge:

»Der er ingen tvivl om, at danskerne har mere fokus på pris end nogensinde før, så det bliver et udfordrende år for hele dagligvarebranchen.«

Også omsætningen fik et hak i det seneste regnskab, hvor den faldt med 22 procent. til 2,5 milliarder kroner efter at have sat rekord i forrige regnskab på grund af danskernes øgede onlinehandel under coronapandemien.

Stefan Plenge vil ikke sige, hvornår Nemlig.com skal give overskud.