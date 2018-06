Det er særligt salg af villaer og rækkehuse i det jyske og fynske, der udmærker sig i salgsstatistik.

København. Danske ejendomsmæglere måtte samlet set løbe hurtigere i maj, end de har gjort længe. For i netop den måned blev der solgt 4712 villaer og rækkehuse i Danmark. Dermed er det højeste antal salg i en enkelt måned i hele årtiet opnået.

Det viser en opgørelse over handelsaktiviteten fra Boligsiden.dk.

Zoomer man ind på de enkelte landsdele, er maj bedst sælgende måned i både Sydjylland, Nordjylland, Vestjylland, Østjylland og på Fyn.

I det øget salg, er der nye tendenser at spore, fortæller Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk.

- Det går forrygende med salget. Der er særligt godt gang i salget af villaer og rækkehuse i det jyske og det fynske, og det er en helt ny tendens, vi ser, siger hun.

Østjylland er den landsdel, hvor der er blevet solgt flest huse i maj. Det er blevet til 772.

Grunden til, at der er mange, der smider penge efter nye boliger på denne tid, er ifølge boligøkonomen, at renten er meget fordelagtig. Det kan være attraktivt i forhold til at tage et realkreditlån, forklarer hun.

Der har længe været en tendens til, at købere søger mod større byer som København og Aarhus. Men i de nye tal, ser køberne i højere grad også efter bolig i andre områder.

Ifølge Daetz har det blandt andet noget at gøre med de høje købspriser, der er i byer og særligt i København. Det har en afsmittende effekt på områderne både nord, vest og syd for hovedstadsområdet.

- Det betyder, at flere spekulerer i, om de skal nøjes med 80 kvadratmeter, hvis de kan få et dobbelt så stort hus ved at flytte til Ringsted eller andre steder, hvor prisen ikke er så høj.

- Der er mange, der ser efter boliger i de byer, hvor det er let at pendle til større byer. Det er meget attraktivt, siger Birgit Daetz.

Sidste rekord, der nu er væltet af pinden, var fra juni sidste år. Her blev der solgt 4602 villaer og rækkehuse.

