Flere lastbiler på de danske veje er et tegn på god økonomisk aktivitet i samfundet, vurderer flere iagttagere

Et rekordhøjt antal lastbiler kørte sidste år ind på de danske veje, og det bliver af flere iagttagere tolket som et sundhedstegn for økonomien.

Udviklingen i lastbiltrafikken fremgår af den årlige rapport over det danske statsvejnet fra Vejdirektoratet.

Den seneste udgave kan fortælle, at antallet af lastbiler, der kører ind i Danmark, sidste år steg med 1,7 procent i forhold til året før.

I konkrete tal betyder det, at der i gennemsnit kørte godt 6400 lastbiler i Danmark hver eneste dag sidste år. Det er et historisk højt tal - og en stigning på omkring 40 procent på ti år.

Ifølge Kasper Rosenstand, afdelingsleder i Vejdirektoratet, afspejler udviklingen en god økonomisk aktivitet i det danske samfund.

- Det er et udtryk for, at ligesom Danmark oplever vækst, så er der forbrugere, der køber flere varer. Og de varer skal jo fragtes fra produktionsapparatet hjem til slutbrugeren.

- Det er det, lastbilerne bidrager til, og det er det, der betyder, at der kommer flere lastbiler ud på vejene, siger Kasper Rosenstand.

Også hos Dansk Erhverv bliver den øgede lastbiltrafik tolket som et signal om, at der er fremgang i den danske økonomi.

- Lastbiltrafikken er en god og tidlig indikation for, hvordan den økonomiske temperatur er lige nu, siger Kristian Skriver Sørensen, økonom i Dansk Erhverv.

/ritzau/