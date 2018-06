Mere end tre ud af fire lærere har sagt ja eller nej til en ny overenskomstaftale. Resultatet kommer mandag.

København. Et rekordstort antal medlemmer af Danmarks Lærerforening har stemt ved den netop afsluttede urafstemning om overenskomstaftalen fra april.

Et stemmebarometer på Danmarks Lærerforenings hjemmeside viser, at 77,8 procent af de omkring 55.000 stemmeberettigede har afgivet deres stemme.

Den seneste urafstemning om et overenskomstresultat blandt lærerne var i 2015. Her stemte 77,3 procent af lærerne, men denne rekord er nu overgået.

Selve resultatet af afstemningen - om det bliver et ja eller et nej - offentliggøres først mandag.

Formanden for lærerne, Anders Bondo Christensen, glæder sig over den høje stemmeprocent.

- Jeg er enormt glad for og stolt over den høje stemmeprocent.

- Det viser endnu engang, at vi har superengagerede medlemmer, hvilket er foreningens store styrke, skriver han i en kommentar.

Afstemningen, der begyndte fredag 25. maj og har varet frem til søndag klokken 16, er ventet med spænding.

Mange lærere havde stukket næsen op efter en ny arbejdstidsaftale, efter at lærernes arbejdstid de seneste år har været dikteret af regeringens indgreb i 2013.

Men det lykkedes ikke lærernes formand at forhandle sig frem til en aftale om arbejdstiden med kommunerne under de langvarige overenskomstforhandlinger.

Spørgsmålet blev derimod parkeret hos en kommission, der skal komme med bud på, hvordan en aftale om arbejdstiden kan skrues sammen.

Et arbejde, der skal være afsluttet inden udgangen af 2019. Herefter kan lærerne begynde forhandlinger med kommunerne om en arbejdstidsaftale.

Rundspørger foretaget af blandt andre Ritzau og dagbladet Politiken har tidligere vist, at lærerne står til at stemme et lunkent ja til aftalen.

Resultatet afgøres ved simpelt flertal. Hvis flertallet af lærerne har stemt nej, så ryger lærerne ud i en konflikt med strejke og lockout fra 11. juni.

Hvis det bliver et ja, vil overenskomsten træde i kraft med virkning fra 1. april 2018.

Også de øvrige fagforbund på det offentlige område har holdt urafstemninger om overenskomstaftalen.

Resultatet af disse afstemninger ventes at blive offentliggjort de følgende dage.

/ritzau/