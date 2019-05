Et stigende antal hænder på arbejdsmarkedet følges ad med en voksende beskæftigelse.

Mængden af hænder i det, der hedder arbejdsstyrken, har aldrig været større i Danmark. Det viser tal fra årets første tre måneder.

I Danmarks Statistiks undersøgelse af arbejdskraft i Danmark kan man læse, at der er 35.000 personer flere i arbejdsstyrken - altså antallet af personer, der søger eller har et job - end i samme periode sidste år.

En stor del af de 35.000 udgøres af personer, der har fundet et arbejde. Der er tale om 26.000 flere i beskæftigelse.

Tallene bygger på Danmarks Statistiks undersøgelse blandt 7000-8000 personer i alderen 15 til 74 år.

Derudover er der 9000 flere ledige. I den her undersøgelse opgøres det, der kaldes AKU-ledige.

Her tæller man med som ledig og en del af arbejdsstyrken, hvis man svarer ja til, at man er ubeskæftiget, aktivt har søgt arbejde inden for fire uger, og at man kan tiltræde et job inden for to uger.

Det betyder, at den også medtager personer, der ikke får en ledighedsydelse - eksempelvis studerende - men som søger et job.

Flere erhvervsorganisationer har ytret bekymring om, at der i Danmark så småt er ved at opstå mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Dansk Industri medgiver, at Danmarks Statistiks tal viser, at der er flere hænder at vælge mellem end nogensinde før.

Men underdirektør Steen Nielsen fastholder i en analyse, at der stadig er risiko for, at virksomhederne kommer til at mangle de rigtige hænder.

- Der har aldrig været flere i arbejdsstyrken i Danmark. Det er rigtig positivt, fordi det skaber grundlaget for vores samfunds vækst og velstand, siger han.

- På trods af stigningen i arbejdsstyrken har virksomhederne brug for flere medarbejdere.

- Næsten fire ud af ti virksomheder kan ikke finde de medarbejdere, de skal bruge, og det betyder, at flere må takke nej til kunder, der ønsker at placere en ordre.

