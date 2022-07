Lyt til artiklen

Rekord mange danskere har skrevet under på en ny jobkontrakt i årets første tre måneder.

Det viser nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Mere nøjagtigt begyndte 255.000 danskere i nyt job i første kvartal, hvilket er en stigning på 20 procent i forhold til samme periode i 2021.

Det er samtidig det højeste niveau nogensinde.

Professor ved Aalborg Universitet, Thomas Bredgaard, der forsker i blandt andet arbejdsmarkedsforhold, kalder tallene for en »positiv nyhed«.

»Det er udtryk for, at vi har højkonjunktur på arbejdsmarkedet. Der er mange, der tidligere har stået udenfor arbejdsmarkedet, som har fået en chance for at komme ind, og dem, der er inde, kan få et bedre job eller bedre løn. Det er godt,« siger han.

Han mener også, at tallene er udtryk for, at vi har et fleksibelt arbejdsmarked i Danmark, hvor det er let at skifte job og let for arbejdsgiver at skille sig af med en medarbejder, der ikke længere er brug for.

»Vi har altid haft en høj jobomsætning (hvor mange der starter i nyt job, red), når vi sammenligner med andre lande,« siger Thomas Bredgaard

Vælger man at skifte nyt job, skal man huske at være opmærksom på, at der med et nyt job ofte også følger en ny pensionsordning med.

Det kan betyde, at man har pensionsordninger mere end et sted.

Ifølge Anne-Louise Lindkvist, markeds- og kunderådgivningschef i Sampension, er det en god idé at se på, om man kan få dem samlet et sted.

»På den lange bane kan der være mange penge ekstra at hente til pensionstilværelsen, hvis man ikke betaler omkostninger flere steder,« siger hun.

Thomas Bredgaard forventer, at toppen af højkonjunkturen nu er nået, så virksomheder fremover vil opleve faldende rekrutteringsudfordringer.

»Det er måske meget godt i forhold til, at der er så stor mangel på arbejdskraft,« siger han.

At tallene har toppet skyldes ifølge professoren, at der lige nu er globale udfordringer med stigende inflation og højere renter.

»Vi kan ikke vide, hvor stor nedgangen bliver i økonomien, og hvor langvarig den bliver. Men vi kommer nok ind i en mere normal periode i de kommende kvartaler,« siger han.