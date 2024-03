12.450 danskere over 65 år fik nyt arbejde i de første ti måneder af 2023, viser nye tal.

Nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (Star) viser, at rekordmange danskere over 65 år fik nyt arbejde i 2023.

Det er stik mod tendensen i resten af befolkningen, hvor der var et fald af nyansatte i alle aldersgrupper sidste år.

Det skriver Sampension tirsdag i en pressemeddelelse.

Ifølge tallene fra Star startede 12.450 danskere over 65 år på et nyt job i de første ti måneder af 2023.

Det er det højeste niveau nogensinde og en stigning på fire procent i forhold til samme periode året før, skriver Sampension.

Til sammenligning var der et samlet fald på otte procent i antallet af danskere, der startede på et nyt arbejde i de første ti måneder af 2023 i forhold til samme periode i 2022.

- Udviklingen kan blandt andet hænge sammen med, at det blev mere økonomisk attraktivt for pensionister at arbejde i 2023, hvor nye regler betød, at man ikke længere bliver modregnet i folkepensionen, hvis man arbejder, siger kunderådgivningschef i Sampension, Anne-Louise Lindkvist, i pressemeddelelsen.

- Gevinsten kan være flere tusinde kroner ekstra om måneden. Det er absolut til at tage at føle på og kan have bidraget til, at flere pensionsmodne danskere har valgt at takke ja til beskæftigelse sidste år.

Anne-Louise Lindkvist peger tilmed på, at dykket i antallet af nyansatte danskere sidste år kan hænge sammen med, at tempoet på arbejdsmarkedet "løjede noget af i 2023".

På trods af faldet er niveauet dog stadig højt – faktisk det tredjehøjeste nogensinde, påpeger hun.

- Det vidner om et arbejdsmarked med fortsat gang i, hvor der er relativt gode muligheder både for at skifte job og for at komme i arbejde igen, hvis man er blevet ledig, lyder det.

Siden 2009, som var det første år i statistikken, er antallet af danskere over 65 år, der er startet i nyt job, mere end fordoblet.

/ritzau/