Danskernes elforbrug satte rekord i iskolde januar. Grøn omstilling kan betyde, at den hyppigt overgås.

Det kan ses i danskernes strømforbrug, at 2023 startede med bidende kulde.

De iskolde dage i starten af januar tog fire pladser i top 5 over dage med det højeste strømforbrug nogensinde, og måneden som helhed blev den med det største elforbrug.

Det viser endelige tal fra Energinet Danmark i en statistik tilbage til 2009.

Ifølge chefkonsulent Jesper Kronborg er det en bemærkelsesværdig rekord, der dog også er forventelig.

- Som en del af den grønne omstilling er det en del af strategien at basere mere og mere af energiforsyningen på elektricitet, forklarer han.

Et eksempel kan være, at boligen i stedet for at blive opvarmet af et gasfyr får fjernvarme, så der sendes færre drivhusgasser ud i atmosfæren.

De ti måneder med det højeste forbrug de seneste 15 år er alle enten november, december eller januar.

Her tændes lamperne i de danske hjem for at holde mørket ude, ligesom der skrues op for varmen, som altså i stigende grad kommer fra strøm.

Hos Norlys, der har 550.000 private elkunder, har man i den grad mærket, at der har været brugt meget strøm i starten af året.

- Ser man på januar, så er det 26 procent mere end samme periode sidste år, så vi har set en stor stigning i energiforbruget, siger direktør Mads Brøgger.

Han peger på, at forbrugerne har været gode til at spare på strømmen de senere år, men at der samtidig er sket en udvikling i samfund.

Flere ting drives af el, eksempelvis opvarmning af boligen, og det er ifølge direktøren en god ting, at vi ser elforbruget stiger.

- I takt med at vi elektrificerer mere, så ved vi, at det sker på bekostning af olie og gas, og at benzin- og dieselbiler fortrænges, siger han.

Januar er den anden måned i træk, at strømforbruget sætter rekord, og ifølge Jesper Kronborg fra Energinet kan det godt blive en årlig begivenhed.

- Det er en generel tendens, som vi godt kan forvente også sker fremadrettet.

Han påpeger, at der blev sat en dobbeltrekord i januar, for der blev også produceret rekordmeget vindenergi. Det dækkede to tredjedele af forbruget.

Det hænger sammen med, at det blæste meget i januar, mens der er tilsluttet flere vindmøller, og at vi er bedre til at udnytte energien derfra.

- At forbruget er steget, kunne nogle måske være lidt skeptiske omkring, for er det ikke en dårlig ting, at vi bruger mere strøm?

- Men det er en god ting, for det erstatter andre energikilder og er en del af planen for den grønne omstilling, siger Jesper Kronborg.

