Den høje inflation begynder at gå hårdt ud over de danske boligejere.

For priserne fortsætter med at stige i eurozonen.

Inflationen nåede i januar 5,1 procent i forhold til samme periode sidste år.

Det er ikke bare en stigning i forhold til december, men også det højeste niveau nogensinde, skriver Finans.

Og det lægger et pres på Den Europæiske Centralbank (ECB), som har til opgave at holde inflationen under kontrol.

Ifølge Erhvervsmediet Bloomberg var forventningen ellers blandt økonomer, at inflationen ville falde til 4,4 procent.

Men sådan er det langt fra gået, og det kan komme til at påvirke en særlig gruppe danske boligejere.

»Vi er nu i en situation, hvor de negative renter for første gang i adskillige år er truet. Vi tror ikke, at de forsvinder i år, men boligejere med kort rentebinding kan ikke længere føle sig alt for sikre,« skriver Søren Kristensen, der er cheføkonom i Sydbank til Finans.

ECB har længe haft en målsætning om, at inflationen skulle ligge tæt på, men under to procent.

Men nu har centralbanken en målsætning om, at inflationen på mellemlang sigt skal ligge på to procent.

Bag denne formulering ligger, at inflationen i en periode gerne må overstige de to procent for at kompensere for den tid, hvor inflationen har ligget under.

Et rentemøde i ECB torsdag vil afgøre, hvordan udviklingen fortsætter, men investorer forventer, at ECB allerede til sommer trykker på renteknappen og i alt hæver renten med 30 basispunkter i 2022.