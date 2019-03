Den bedste vinhøst i et årti har givet de tyske vinproducenter et uventet problem: De er løbet tør for flasker.

De tyske vinbønder står derfor lige nu med litervis af gyldne dråber, som de ikke har mulighed for at få ud til forbrugerne.

De mangler simpelthen flasker til at hælde sidste års vin på.

Det skriver finans.dk, som har hentet nyheden hos Bloomberg.

Vinsæsonen 2018 ser ud til at blive den bedste i mange år og nåede op på næsten 10 millioner hektoliter.

Ernst Buescher fra det tyske vininstitut siger til Bloomberg, at leveringstid på flere flasker er hele tre måneder.

Og løsningen ligger ikke lige for: Leverandørerne af flasker kan nemlig ikke - som de ellers plejer - importere flasker fra andre vinproducerende lande.

I Italien, Spanien og Frankrig har høsten 2018 nemlig også været usædvanlig god.