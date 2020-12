I år er der foretaget 351 millioner transaktioner med MobilePay og i alt overført 123 milliarder kroner.

Over en årrække har flere og flere borgere og firmaer taget MobilePay i brug, og i år har betalingstjenesten sat flere rekorder.

Det oplyser MobilePay i en pressemeddelelse.

En af rekorderne er antallet af transaktioner. De er i forhold til sidste år steget med seks procent til 351 millioner transaktioner for hele året. Med andre ord er der foretaget næsten én million transaktioner hver eneste dag.

De rekordmange transaktioner har bidraget til, at også rekordmange penge er blevet overført via tjenesten. Samlet er der overført for 123 milliarder kroner i år. Det er en stigning på cirka 20 procent i forhold til året før.

Opgørelsen fra MobilePay løber frem til og med 28. december i år. For de sidste tre dage af året har man selv estimeret omfanget af tjenestens brug.

MobilePay blev lanceret i Danmark i foråret 2013. Tjenesten er gratis at bruge for private, mens erhverv skal betale et mindre beløb for brug af tjenesten.

/ritzau/