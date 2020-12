Nicklas Ahlgren, som brystede sig med at have Danmarks billigste bilpriser hos firmaet Ahlgren & Andersen, er nu politianmeldt for at have tømt kassen, inden firmaet gik konkurs.

Tidligere på året blev firmaet erklæret konkurs og ifølge en kurator for konkursboerne, har Nicklas Ahlgren ulovligt fjernet biler og kontanter i sin koncern ved navn ZeroBucks inden konkursen. Derfor er bagmandspolitiet gået ind i sagen.

Det skriver mediet Finans.

»Der ses i ZeroBucks-koncernen at være foretaget en konsekvent ulovlig udtømning af kapital mv. i perioden op til konkursen. Midlerne er udtømt fra koncernens væsentligste datterselskaber. Overførslerne er foretaget løbende igennem en længere periode ved et stort antal overførsler til tredjemænd,« oplyser kurator Andreas Mylin fra advokatfirmaet Accura.

Et kig på Ahlgren & Andersens Facebookside giver et indtryk af, at folk havde lugtet lunten. I kommentarfeltet kalder forskellige folk det blandt andet for et svindelfirma.

Nicklas Ahlgren risikerer dog ikke udelukkende en straffesag for sine lovovertrædelser for blandt andet grov kapitaludtømning af kontante midler og faste ejendomme.

Kuratoren har derudover indstillet Nicklas Ahlgren og den øvrige tidligere ledelse til konkurskarantæne.

Hvis dette træder i kraft, vil de i en periode på typisk tre år få forbud mod at lede samme type selskaber, hvor man ikke hæfter personligt eller ubegrænset for selskabets forpligtelser.

Ifølge kuratorens beregninger har Nicklas Ahlgren tømt koncernen for 38 millioner kroner i fiktive overdragelsesaftaler, men det samlede krav fra kreditorerne er foreløbigt 68,7 millioner kroner.