Efter 37 år drejer rejseselskabet MarcoPolo nøglen om. 14 ansatte i Danmark og fire i Sverige mister jobbet.

Rejseselskabet MarcoPolo lukker og slukker efter 37 år.

Det oplyser rejsebureauet MyPlanet International, der ejer MarcoPolo, til BT.

De to rejsebureauer beskæftiger samlet 45 ansatte i Danmark.

MyPlanet vil fortsætte med at sælge rejser, men på grund af lukningen af MarcoPolo er 14 blevet opsagt.

Det samme gælder fire ansatte i Sverige, fortæller Anders Houlind Ulsø, der er direktør for MyPlanet International.

- Flere af de opsagte har været hos os igennem en længere årrække, så det var rigtig tungt at give dem beskeden, siger han til BT.

MyPlanet er ejet af det internationale rejsebureau Travelopia.

Ifølge Anders Houlind Ulsø hænger lukningen sammen med et ønske om at være færre brands på det danske marked.

Økonomien i selskabet har været presset de seneste år. MyPlanet Internationals årsregnskab for 2017/2018 viste et underskud på 9,8 millioner kroner.

Selskabet har tabt penge de sidste tre år, men fortalte i regnskabet, der blev offentliggjort onsdag, at det forventer at tjene penge igen inden for to år.

MarcoPolo har solgt luksus- og eventyrrejser til Nordamerika, Sydamerika, Afrika, Asien Mellemamerika. Det blev etableret i 1982 og har kontorer i Valby og Aarhus.

MarcoPolos hjemmeside er fortsat kørende, og der bliver først lukket for salg af rejser 15. marts.

/ritzau/