Konkurs hos flyselskabet Primera Air bliver løst ved at finde andre afgange, lyder det fra rejseselskaber.

København. Der bliver fundet andre flyafgange for langt de fleste feriegæster, som skulle have fløjet med flyselskabet Primera Air, der mandag aften indgav konkursbegæring.

Sådan lyder det fra flere af de rejseselskaber, der har brugt flyselskabet.

Primera Air havde flere afgange fra Københavns Lufthavn og Billund Lufthavn tirsdag, men de er aflyst som følge af konkursen.

Hos Bravo Tours, der har benyttet selskabet i stor stil, er der fundet fly til de 550 passagerer, der skulle have været afsted med Primera Air tirsdag.

- Vi er i gang med at løse det for resten af ugen og måneden, så vores gæster kommer til at mærke så lidt som muligt til det her, sagde direktør Peder Hornshøj mandag aften.

Apollo Rejser, der har brugt Primera Air til en mindre del af sine flyvninger, er også ramt af konkursen.

50 gæster skulle have været hjem fra den græske ø Zakynthos mandag aften, men de blev i stedet indlogeret på hoteller og kommer efter planen hjem tirsdag.

Derudover skulle de næste Apollo-gæster have rejst med Primera Air i efterårsferien, men det bliver i stedet med et andet selskab.

- Der arbejder vi på at finde løsninger, så vi kan gennemføre rejserne, uden at gæsterne kommer til at mærke noget til det, siger kommunikationschef Glenn Bisgaard.

Spies har også samarbejdet med Primera Air, men har i øjeblikket ingen flyvninger med selskabet, så her bliver gæsterne ikke berørt af konkursen, fortæller kommunikationschef Torben Andersen.

- Hvis vi har tomme pladser på nogle af vores andre fly, så kan vi tilbyde at hjælpe med at sende gæster hjem fra andre selskaber.

- Det er meget normalt, at man gør det, når der sker sådan noget her, siger han.

Hvis man har købt en flybillet direkte hos Primera Air, er man dækket økonomisk gennem Rejsegarantifonden ud over en selvrisiko på 1000 kroner.

Det eneste krav er, at billetterne er til flyvninger mellem en dansk og en udenlandsk lufthavn.

/ritzau/