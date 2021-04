Rejseselskabet Detur har specialiseret sig i charterrejser med direkte fly fra København, Billund og Aalborg – de er dog efterhånden også blevet specialister i at ignorere domme fra ankenævnet.

De er i hvert fald havnet på Pakkerejse-Ankenævnets sortliste, som er en liste over rejsebureauer, der ikke efterlever kendelser fra nævnet.

Her har de været igennem tre sager, hvor ankenævnet har afgjort, at Detur skal tilbagebetale penge til de forurettede inden 30 dage.

De 30 dage er dog for længst blevet gået, og kunderne har stadig ikke set en eneste krone tikke ind på kontoen.

Jeg er meget sur og har været det i meget lang tid. Detur har jo vitterlig fortalt os løgne igennem hele forløbet Steffen Højgaard

Steffen Højgaard var en af de mange danskere, som havde håbet på en rejse med Detur i 2020. Han har dog, ligesom mange, mange andre, oplevet store problemer med Detur.

Han og kæresten skulle have været i Tyrkiet 21. maj 2020. De udskød dog rejsen til 22. august på grund af coronakrisen.

Detur valgte efterfølgende at aflyse deres tur helt og tilbød derfor, at Steffen Højgaard og hans kæreste kunne få pengene tilbagebetalt.

»Vi ville gerne have vores penge tilbage, hvor de så forklarede for os, at på grund af coronakrisen ville der gå mere end de normale 14 dage. Faktisk sagde de, at der ville gå op til 90 dage, før vi ville få vores penge igen,« siger Steffen Højgaard, der er fibertekniker hos Norlys, til B.T. og fortsætter.

»Det syntes vi faktisk var okay, fordi de jo selvfølgelig var presset af coronaen. Da de 90 dage var gået, og vi ikke havde fået vores penge endnu, blev vi til gengæld rigtig pressede,« siger han.

I oktober startede Steffen Højgaard Facebookgruppen ‘Kampen mod Detur’, fordi han håbede, at hvis man kunne samle en stor flok mod Detur, ville det rykke mere, end hvis han var alene.

Gruppen har 422 medlemmer i dag, som ifølge Steffen Højgaard alle har oplevet problemer med Detur og deres manglende refunderinger. Gruppens mål var at tvinge Detur til at gå konkurs, så medlemmerne på den måde kunne få deres penge igen.

»Jeg vidste jo ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg havde sendt 150 mails og ringet til dem (Detur, red.) lige så mange gange, men fik aldrig noget konkret svar fra Detur – jeg tænkte virkelig ofte, om man overhovedet ville få sine penge igen,« fortæller han.

Mail fra Pakkerejse-Ankenævnet til Steffen Højgaard

»Jeg er meget sur og har været det i meget lang tid. Detur har jo vitterlig fortalt os løgne igennem hele forløbet.«

Steffen Højgaard har 22. april fået forkyndt sin sag hos Pakkerejse-Ankenævnet, hvilket betyder, at Detur har fået en skrivelse om, at virksomheden skal betale Steffen Højgaards 10.000 kroner tilbage.

Den har Detur dog ignoreret indtil videre.

Ifølge formanden for Danske Rejsejournalister, Hanne Høiberg, er det meget respektløst over for de mange kunder, der ikke har fået deres penge tilbage.

Danske Rejsejournalister Danske Rejsejournalister er en forening af journalister, som formidler oplevelser, inspiration og viden om rejser og turisme fra hele verden. Foreningens medlemmer leverer rejsereportager, nyheder og andet redaktionelt stof om rejselivet til onlinemedier, aviser, magasiner, radio og tv.

»Som forbruger ville jeg aldrig nogensinde vælge et rejsebureau, som er på denne her smileyordning. Og det er jeg nok ikke den eneste, der ikke ville. Så det kommer til at gå ud over salget og deres forretning,« siger formanden og fortsætter:

»Man skal huske på, at et rejsebureau også er et servicebureau – de skal behandle deres kunder ordentligt. Hvis jeg var dem (Detur, red.), ville jeg betale de penge tilbage hurtigst muligt.«

De tre sager, som Pakkerejse-Ankenævnet har offentliggjort, involverer i alt ni personer, som tidligere har klaget over Detur. Det drejer sig alle om rejser til Tyrkiet.

De er, ligesom Steffen Højgaard, blevet lovet tilbagebetaling på rejser i 2020, som Detur måtte aflyse grundet covid-19 – men ingen af dem har fået deres penge endnu, på trods af at sagerne er blevet behandlet og afgjort af Pakkerejse-Ankenævnet.

Hanne Høiberg, tidligere chefredaktør på Alt for damerne og nuværende formand for Danske Rejsejournalister. Fotograferet på sin sejlbåd i og ud for Rungsted Havn. Foto: Michael Bothager

De tre forskellige sager blev afgjort i januar 2021, hvorefter Detur, som tidligere nævnt, havde 30 dage til at efterleve de stillede krav.

Detur skal i alt tilbagebetale 39.668 kroner i de offentliggjorte sager samt renter fra sagernes påbegyndelse til og med den dato, pengene bliver tilbagebetalt.

B.T. har forsøgt at kontakte Detur Denmark ApS og deres bestyrelse – de er dog ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

I februar udsendte Detur dog en pressemeddelelse, hvori virksomheden lovede, at samtlige kunder ville få tilbagebetalt deres penge inden juli.

»Vi er smerteligt bevidste om, at nogle af Deturs kunder har ventet længe på at få refunderet deres penge, og det er en uønsket og uheldig situation, som vi hos Detur ikke er tilfredse med. Med de nye processer i kraft er formodningen, at alle refunderinger vil være afviklet senest i juli.«