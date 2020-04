Det strider mod loven, og det sætter kundernes tålmodighed på prøve.

Alligevel indrømmer rejseselskabet TUI nu at have tøvet med at tilbagebetale penge til de mange danskere, der har fået deres charterferier spoleret på grund af corona-epidemien.

Det er pressechef Mikkel Hansen, der bekender kulør og forklarer, hvorfor mange kunder stadig ikke har fået deres penge igen. Det kan du læse senere i denne artikel.

En af dem, der har et udestående med TUI, er 34-årige Louise fra Kolding.

Ifølge Pakkerejseloven skulle hun have haft et depositum på 6.175 kroner tilbage for to uger siden, fordi hendes rejse til Mallorca blev aflyst.

Nu har hun tabt tålmodigheden.

»Efter min mening burde jeg have fået pengene. Jeg ved da godt, at de er presset, men som forbruger skal jeg ikke understøtte dem.«

»Jeg kunne være blandt dem, der har mistet deres arbejde, og så ville jeg da mangle de penge,« siger hun.

Politisk rådgiver for miljø og transport hos Forbrugerrådet Tænk Vibeke Myrtue Jensen understreger lovens bogstav.

»Hvis rejseselskabet har aflyst rejsen, skal kunden have pengene tilbage inden for 14 dage,« siger hun og fortsætter:

»Rigtig mange rejseselskaber har dog meget travlt i øjeblikket, så vi opfordrer til, at man er ekstra tålmodig.«

Mikkel Hansen, pressechef hos TUI, fortæller, at tilbagebetalingen til kunderne startede efter påske. Sagerne prioriteres efter tidligste afrejsedato, lyder det.

Det er langsommeligt arbejde, der ikke kan klares af en robot.

»Alle dem, vi har hentet hjem, skal også have penge retur for tabt ferietid, og det er jo forskelligt, om de har tabt tre, fire eller fem dage,« siger han og fortsætter:

»Og vi har ikke så mange hænder som normalt, fordi vi har gjort brug af muligheden for lønkompensation, så der er ansatte, der er sendt hjem, og derfor er vi færre på arbejde.«

Mikkel Hansen fortæller, at TUI har afventet rammerne for, hvordan rejseselskaberne kan søge kompensation hos Rejsegarantifonden.

Derfor har TUI lurepasset situationen for ikke at risikere at gå glip af hjælpekroner.

»Det her handler også om, at det kunne vise sig at være farligt at tilbagebetale for mange penge med det samme, hvis vi senere fandt ud af, at det skulle vi ikke have gjort,« siger Mikkel Hansen og fortsætter:

»Hvis vi nu havde fået at vide, at vi kun kunne få kompensation for kommende tilbagebetalinger, ville det have været dumt af os at have tilbagebetalt penge til kunder for hurtigt.«

Der er nu styr på processen for, hvordan TUI får del i pengene fra Rejsegarantifonden, lyder det.

Hvor længe skal kunder vente på at få penge retur?

»Det kan jeg ikke svare på lige nu. Vi gør det så hurtigt, som vi kan.«

Det kunne ligne, at I har holdt på pengene for at undgå at komme i likviditetsproblemer. Kan du afvise, at TUI er konkurstruet?

»Den her snak gør sig gældende for hele rejsebranchen. Der er en kæmpe nervøsitet lige nu, men vores udgangspunkt er, at vi betaler kunderne tilbage. Situationen udvikler sig uge for uge, og det er hårdt at sælge rejser, når man ikke må rejse.«

»Det er ikke noget, jeg bare kan afvise, hvis tingene ser anderledes ud om en måned, men det er ikke udgangspunktet lige nu.«