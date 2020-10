Fra starten af november vil DFDS kun have afgange til Oslo hver anden dag i stedet for hver dag.

Rederiet DFDS har besluttet at lægge den ene af sine to passagerfærger, der sejler mellem Norge og Danmark, på land fra 2. november.

Det skyldes de løbende restriktioner på rejser, der er indført på grund af coronavirus, som har udhulet antallet af passagerer. Det oplyser DFDS i en meddelelse.

Ændringen betyder, at der vil være afgang hver anden dag fra hver af de tre havne København, Frederikshavn og Oslo. Normalt er der en daglig afgang.

I Norge er der i øjeblikket et krav om at gå ti dage i karantæne, hvis man ankommer fra Danmark.

Samtidig er der stigende smittetryk, og resultatet er langt færre rejsende om bord på færgerne end normalt, fortæller Kasper Moos, der er passagerdirektør hos DFDS.

- Vi har meget, meget få passagerer. Vi har afgange, hvor der er færre passagerer, end der er personale, og det siger sig selv, at det ikke er noget, man kan få til at hænge sammen økonomisk.

- Vi har heldigvis stadig nogle passagerer og har fragt om bord, så derfor har vi vurderet, at der stadig er behov for at sejle med et enkelt skib, siger Kasper Moos.

Det er færgen Crown Seaways, som i første omgang er lagt på land frem til vinterferien i midten af februar.

- Vi forventer, at hvis der er faldende smittetryk, vil der være en større efterspørgsel på at rejse på det tidspunkt, men det er på nuværende tidspunkt svært at sige, siger Kasper Moos.

20 tjenere står til at miste jobbet på grund af beslutningen om at lægge den ene færge på land.

Antallet kan ifølge DFDS begrænses til 20, fordi det efter aftale med fagforeninger er muligt at reducere arbejdstiden og lønnen og overflytte ansatte til andre funktioner.

/ritzau/