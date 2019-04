Ulykkesflyet Boeing 737 MAX er groundet på ubestemt tid efter et styrt med dødelig udgang i Etiopien tidligere på måneden.

Det handler om 'Safety First' og ingen ved altså, hvornår flytypen kommer på vingerne igen.

Det kan dog blive en dyr fornøjelse for rejsekoncernen TUI Group, som risikerer at skulle punge ud for ekstraudgifter for halvanden milliarder kroner. Det skriver check-in.dk.

Den store europæiske rejsekoncern ejer seks flyselskaber med cirka 150 fly i alt - heraf 15 af typen Boeing 737 MAX.

Derudover står selskabet til at modtage yderligere otte 737 MAX-fly inden udgangen af maj.

De groundede fly betyder nedsat kapacitet, og det har tvunget TUI Group til at tage reservefly i brug, lease nogle flere og forlænge deres leasingaftaler på fly, der ellers netop skulle erstattes af nye Boeing 737 MAX-fly.

Og reguleringerne handler - som nævnt - ikke om småpenge i ekstraudgifter.

TUI Group kalkulerer nemlig med et tab på godt 200 millioner euro - eller ca. 1,5 milliarder gode danske kroner - såfremt flytypen vel at mærke kommer i luften igen i løbet af juli måned.

Hvis myndighederne vælger at forlænge flyveforbuddet til 30. september, så regner TUI Group med en merudgift på 100 millioner euro – eller 747 millioner kroner.

De økonomiske konsekvenser af flyforbuddet betyder da også, at selskabet regner med en nedjustering af forventningerne til det såkaldte EBITA-resultatet med mellem 17 og 26 procent i forhold til resultatet for 2018.