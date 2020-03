Indtil regeringen finder en løsning opfordrer Dansk Rejsebureau Forening til at stoppe refundering af rejser.

Danske rejsebureauer skal stoppe med at refundere penge for pakkerejser, der er blevet aflyst på grund af coronavirusset.

Sådan lyder det fra Dansk Rejsebureau Forening, der repræsenterer omkring 100 mindre og mellemstore rejseselskaber i Danmark - herunder Albatros, FDM Travel og Jysk Rejsebureau.

Ifølge loven er rejsebureauerne ellers forpligtet til at tilbagebetale pakkerejser, som bliver aflyst.

- Vi ser ikke en anden udvej. Vi har ingen rejser ud, ingen nye bookinger og skal samtidig refundere en masse rejser, der ikke kan gennemføres, siger direktør Lars Thykier.

- Hvis man går i gang med at refundere uden at have nye penge, så står hele branchen over for at gå konkurs i løbet af et par uger - og derfor er beskeden at afvente at se, om der kommer en hjælpepakke fra regeringen, eller om vi skal dreje nøglen om, siger han.

Ifølge Lars Thykier står rejsebranchen til at skulle refundere rejser for mere end en milliard kroner frem til midten af april, hvor Udenrigsministeriet har frarådet alle unødvendige rejser til udlandet.

Rejsebranchen har søndag haft møde i Erhvervsministeriet om situationen. Men det endte ifølge Lars Thykier i første omgang uden resultat.

Han mener, at det er regeringen, der skal dække regningen, fordi det er myndighederne, som har besluttet at fraråde rejser ud af landet.

Selv om rejsebureauerne opfordres til ikke at tilbagebetale penge for pakkerejser, er kunderne sikret deres penge - også ved eventuel konkurs.

Det sker via Rejsegarantifonden, men det vil kunne trække ud i månedsvis, hvis der er tale om en konkurs.

Hos en anden brancheforening - Rejsearrangører i Danmark (RiD) - er opfordringen til medlemmerne også at afvente, om der i løbet af de næste par dage kommer en hjælpepakke til rejsebranchen.

Foreningen har en lang række af de store rejseselskaber som medlemmer - herunder Apollo, Spies, Tui og Sunweb.

- Vi har i den nuværende situation først omgang først og fremmest haft fokus på at få 20.000 gæster hjem i god ro og orden, siger direktør Henrik Specht.

- Den næste opgave er at få lavet en god løsning for de mange rejsende, der havde købt en rejse, som nu ikke kan gennemføres.

- Vi opfordrer vores medlemmer til at danne sig et overblik over situationen, og så håber vi, at der i løbet af de nærmeste dage kommer en løsning på det, siger han.

Henrik Specht fortæller, at der har været en konstruktiv dialog med regeringen og han tror på en fornuftig aftale for rejsebranchen.

/ritzau/