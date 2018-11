Først var Norliv et rejsebureau i Thisted, der arrangerer kultur- og naturrejser til Norge. Siden var Norliv også navnet på en kundeforening under Nordea-koncernen.

Men hvem har retten til navnet? Det spørgsmål skal Østre Landsret tage stilling til, skriver TV 2 Nord.

Striden om navnet har blandt andet ført til, at rejsebureauet i Thisted - uden at ville det - har fået mail, som retteligt skulle være endt hos pensionsforeningen Nordea Liv & Pension.

Rejsebureauet Norliv mener, at deres firmanavn blev krænket, da Nordea Liv & Pension sidste år oprettede en forening for pensionkunder under navnet Foreningen Norliv.

Rejseselskabet Norliv fra Thisted har specialiseret sig i kultur- og natur-rejser til Norge. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Rejseselskabet Norliv fra Thisted har specialiseret sig i kultur- og natur-rejser til Norge. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Jeg følte jo, at man har været inde i mit hus og stjæle nogle ting og pludselig brugte man det kommercielt. Det brød jeg mig bestemt ikke om,« siger direktør Lars Møller.

Han siger, at navneforbistringen både har haft økonomiske og menneskelige konsekvenser for ham. Indtil videre har sagen kostet ham minimum 750.000 kr. Penge han blandt andet har brugt på advokathjælp.

Sagen begyndte sidste år, da Lars Møller blev kontaktet af en advokat, som var interesseret i navnet Norliv. Lars Møller ville ikke sælge og blev derfor overrasket, da Nordea Liv & Pension få uger senere søsatte kundeforeningen Norliv.

Kort efter begyndte rejseselskabet at modtage mail fra Nordeas pensionskunder med personfølsomme oplysninger. Lars Møller har ikke tal på, hvor mange mail, der er sendt til det forkerte firma, men siger til TV2 Nord, at det er tusindvis.

I første omgang afviste en kendelse fra Sø- og Handelsretten, at Foreningen Norliv har krænket Thisted-selskabets navn. Den afgørelse er anket til Østre Landsret, der i april måned næste år vil tage stilling til, hvem der har ret til at kalde sig Norliv.

I mellemtiden har Nordea Liv & Pension valgt at ændre navn til Velliv Foreningen.

Peter Gæmelke, der er formand for bestyrelsen i den tidligere Foreningen Norliv, sagde i den forbindelse til FinansWatch:

»Vi har været meget opmærksomme på, at vi denne gang skulle finde et navn, der ikke giver os problemer efterfølgende.«