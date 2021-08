Det lille rejseselskab Best Choice Travel i Billund lukker og slukker.

Coronaen har taget livet af selskabet, som udelukkende levede af at lave rejser for Bestsellerkoncernen.

Det skriver JydskeVestkysten.

I Bestseller regner man nemlig først med at kunne rejse nogenlunde normalt igen i 2023, og da den danske tøjkoncern er eneste kunde i Best Choice Travel, er konkursen uundgåelig.

20. juli indgav indehaveren Jens Norman Andersen derfor konkursbegæring.

Det betyder også, at de seks medarbejdere på bureauet er blevet fyret.

»Rejsebureauer har jo generelt ikke haft det så godt her under coronaen, og nu kom turen så til os. Alle de seks medarbejdere i Billund har været ansat til at betjene Bestseller med deres mange forretningsrejser, som vi tilrettelagde og bookede for dem, men under coronaen stoppede rejserne, og nu lader det til, at de har fundet andre løsninger,« siger Jens Norman Andersen.

Han startede rejseselskabet i 2016.

Tilbage har han sin anden virksomhed, Andersen Travel, som han driver fra et kontor i Esbjerg.