Et nyhedsbrev skal jo helst være fængende, så modtageren lægger mærke til det i den linde strøm af mails fra nær og fjern.

Men det kan også blive for meget af det gode.

Det har Riis Rejser for nylig måttet sande. Det skriver fagbladet Journalisten.

Det Lemvig-baserede rejseselskab forsøgte med humor og satire at fange de omkring 2.000 modtagere af nyhedsbrevets interesse – og at give dem et smil på læben – ved i mailens emnelinje at skrive:

Foto: Screenshot af emnelinjen fra Riis Rejsers nyhedsbrev Vis mere Foto: Screenshot af emnelinjen fra Riis Rejsers nyhedsbrev

»Oh, du ungmøbespringende, men dog ikke øreslikkende Udenrigsminister, lad snarligt igen din store … grønne stavlygte oplyse vores Europa!«

Det gik ikke som forventet. Eller håbet.

Henvisningen til udenrigsminister Jeppe Kofods 12 år gamle sex-sag fik 35 modtagere af nyhedsbrevet til at kontakte rejsebureauet, fordi de fandt budskabet upassende.

Overfor Journalisten erkender Riis Rejsers direktør Søren Riis, at formuleringen var skæv.

»Vi burde, i bagklogskabens klare lys, have holdt os for gode til at bruge satire i et nyhedsbrev til vores kunder, der bare gerne vil købe rejser hos os og ikke præsenteres for den slags humor og satire. Så har vi lært det, og det indstiller vi kanonen efter,« oplyser Søren Riis i et skriftligt svar.

Rejsebureauets ønske om, at udenrigsministerens 'grønne stavlygte' snart oplyser 'vores Europa', er naturligvis en henvisning til den svære situation, rejsebranchen er i netop nu, hvor Udenrigsministeriets rejsevejledninger fraråder alle ikke-nødvendige rejser til udlandet.

Herunder – naturligvis – ferier.

Der er dog lys for enden af tunnellen. Flere lande tager nu imod turister, der er blevet vaccineret, og Grækenland planlægger at åbne for turister til maj.