Danmarks Rejsebureau Forening er rystede, efter regeringen på fredagens pressemøde meddelte, at man fra 15. juni kan rejse til Tyskland, Island og Norge igen.

For med det træk, trak man nemlig tæppet helt væk under den i forvejen styrtblødende rejsebranche. Sådan skriver foreningen i en pressemeddelelse.

Administrerende direktør i DRF, Lars Thyier, er dybt rystet:

»Jeg havde ikke forestillet mig en så vidtgående beslutning. At man kun tillader rejser til Tyskland, Norge og Island er uhørt, selv i en coronatid. Den danske rejsebureaubranche er med regeringens forlængelse af rejsevejledningernes fraråden frem til 31. august nærmest blevet lukket«, siger Lars Thykier, og fortsætter:

»Med regeringens tidligere udmelding om at sikre, at der fortsat er en dansk rejsebranche på den anden side af coronakrisen, er det nu fuldstændig essentielt, at regeringen straks kommer med en fuld statsstøtteordning til branchen som mindst skal række året ud«.

Foreningen skriver videre, at de derfor har en klar forventning om, at regeringen på baggrund af dagens pressemøde hurtigst muligt iværksætter en støtteordning.

Fra den 15. juni ændres vejledningerne for rejser til Tyskland, Island og Norge fra orange til gul, hvilket betyder, at man kan rejse ud, men at man fortsat skal være opmærksom på sin sikkerhed og holde sig opdateret om situationen.

For resten af Europa og verden frarådes fortsat alle ikke-nødvendige rejser frem til den 31. august.