I 1976 begyndte Kristian Barslund på et eventyr.

Siden da han har opbygget koncernen Ocean Prawns, der har gjort ham til en af Danmarks største i sin branche.

Og nu giver han stafetten videre til sin søn, skriver Finans.

Ocean Prawns er en rejekoncern med mere end 40 års erfaring med fiskeri i det arktiske hav. De fanger omkring 20.000 ton koldtvandsrejer og hellefisk, og det har gjort dem til en af verdens største leverandører.

Det var Kristian Barslund, der startede det op fra bunden, men han har nu i en alder af 71 år valgt at træde tilbage fra topposten.

Daniel Barslund er derfor trådt til som administrerende direktør.

»Det er en drøm, der bliver til virkelighed for mig. Jeg fandt hurtigt ud af, at jeg ikke skulle være fiskeskipper ude på havet, men at jeg skulle blive på landet og arbejde for Ocean Prawns der,« siger han til Finans.

Daniel Barslund trådte ind i direktionen tilbage i 2018, og i 2020 blev 99 procent af koncernen overdraget til Daniel og Martin Barslund, der begge er sønner af Kristian.

Nu får Daniel altså koncernens øverste post, men hans far trækker sig dog ikke helt tilbage. Han vil fortsat være involveret i det daglige.

Familien Barslund Jensen lå sidste år på en 89.-plads på den årlige liste over landets rigeste.