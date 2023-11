Den fremadstormende betalingstjeneste Anyday, der har aftaler med populære brands som Matas, BabySam og Kop & Kande, har problemer med at overholde de selskabsretlige regler.

Anydays forretningsmodel giver kunderne mulighed for at dele deres betalinger op i rater - en praksis, der har været under angreb fra både økonomer, Forbrugerombudsmanden og Forbrugerrådet Tænk.

Nu konkluderer revisionsselskabet Deloitte også, at Anyday, der er støttet med millioner af skattekroner fra Danmarks Eksport- og Investeringsfond, har regnskabsproblemer.

Det fremgår af det seneste regnskab for betalingstjenestens datterselskab Anyday Finance.

Regnskabet for moderselskabet Anyday A/S er anmærkningsfrit, men ser man på datterselskabet Anyday Finance, ser det anderledes ud.

De har tabt mere end halvdelen af kapitalen i sit første regnskabsår, bemærker Deloitte i seneste regnskab.

Udover tab af kapital påtaler Deloitte også, at selskabet ikke har afholdt generalforsamling, og i den forbindelse ikke har redegjort for selskabets økonomiske holdning til aktionærerne og ‘om nødvendigt fremsat forslag til foranstaltninger, der bør træffes.’

‘Selskabets ledelse kan blive holdt ansvarlig i den henseende’, fremgår det.

Ifølge professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet Per Nikolaj Bukh virker det underligt, at virksomheden ikke afholder generalforsamling.

»Det bør de give en forklaring på. Det er rimeligt banalt, og det er uforklarligt, at de ikke bare gør det.«

Han forklarer, at det er et faretegn, når virksomheden taber sin egen kapital, fordi der kan opstå en risiko for, at virksomheden kan gå konkurs. Virksomheden skal derfor have en plan for genetablering af kapitalen, som de fremlægger på en generalforsamling.

Revisionsekspert, advokat i advokatfirmaet Egholm og repræsentant for Advizer Law Michael Egholm mener, advarselslamperne blinker rødt, når virksomheden forsømmer at afholde generalforsamling.

»Det er alvorligt, når et selskab har tabt mere end halvdelen af kapitalen. Lovgivningen stiller derfor krav om, at ledelsen i selskab inden 6 måneder indkalder til en generalforsamling, hvor der skal redegøres for selskabets økonomiske situation og om nødvendigt stilles forslag om de tiltag, der bør iværksættes f.eks. indskud af yderligere kapital eller en nedlukning af selskabet,« siger han og uddyber:

»Selskabets ledelse kan straffes for ikke at indkalde til en sådan generalforsamling. Derudover kan det over for omverdenen opfattes som et signal om, at ledelsen ikke har en plan for, hvordan selskabet skal komme økonomisk på gode igen.«

Direktør for marketing i Anyday Victor Wolthers oplyser i et skriftligt svar, at Anyday Finance A/S i perioden op til aflevering af årsregnskab har været udfordret organisationsmæssigt i finansafdelingen.

»I tillæg hertil kan jeg bemærke, at der naturligvis er rettet op på forholdene, ligesom organisationen har implementeret relevante tiltag til at sikre, at selskabet fremadrettet overholder alle sine forpligtelser, herunder også de i selskabslovens indeholdte,« skriver marketingschefen i en mail.

Anyday blev grundlagt i 2020 og står bag en løsning, hvor kunderne rente- og gebyrfrit kan dele deres betalinger op i flere rater. Kommer kunderne bagud med en betaling, bliver de dog pålagt et gebyr.

Virksomheder af den type har været genstand for en del kritik fra blandt andre Forbrugerrådet Tænk, der er kritiske over for forretningsmodellen for de såkaldte BNPL-virksomheder, (Buy Know Pay Later, red.), som Anyday.

»Problemet med de her lån er, at det er en katalysator til et overforbrug. Vi lavede en analyse sidste år, hvor vi kunne se, at det er folk, som i forvejen har ondt i økonomien, der bruger betalingstjenester af den type, og de fortryder tit lånet bagefter,« fortæller økonom i Forbrugerrådet Tænk, Jacob Ruben Hansen.