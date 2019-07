Den hæderkronede designvirksomhed Ilse Jacobsen har fremvist et blodrødt regnskab. Ifølge eksperter står det rigtig slemt til i selskabet, der er i solid modvind.

Et minus på 8,27 millioner kroner for regnskabsåret 2018 er mareridtsnyt for Ilse Jacobsens gummistøvleselskab IJH AS. Men der er mere dårligt nyt.

»Det er et usædvanligt slemt resultat. Ikke kun på grund af det store underskud, men også på grund af de ting, der gemmer sig i regnskabet,« siger professor ved Økonomi og Ledelse ved Aalborg Universitet Per Nikolaj Bukh.

Han bakkes op af en kollega fra CBS.

»Det lader til, at der er noget, som ikke kører helt, som det skal, rent salgsmæssigt. I det seneste år har der været modvind. Og der er flere spørgsmål end svar lige nu,« siger Leif Christensen, adjunkt ved CBS og ekspert i regnskaber.

Kigger man nærmere på årsrapporten for 2018 for IJH AS, der står bag de berømte Ilse Jacobsen-gummistøvler, så er der nogle alarmklokker, som bør gå i gang. Faktisk er der adskillige, mener Per Nikolaj Bukh:

»Der er flere ting, jeg bider mærke i. Den første er naturligvis, at man har et stort underskud, hvor man normalt har haft overskud.«

»Den anden er, at man har ændret regnskabspraksis. Det i sig selv er ikke så unormalt, men her er det et faresignal, da man fra den ene dag til den anden har vurderet både varelager og inventar til at være mere værd end tidligere. Det er næsten altid et udtryk for, at man ønsker at få regnskabet til at se bedre ud, end det er, for det er ikke reel indtjening,« siger Per Nikolaj Bukh.

»Jeg bemærker også, at varelageret er blevet forøget med 10 mio. kroner. Det kan blive meget kritisk, at man ligger inde med flere varer til en større værdi. For hvis man ikke får solgt varerne, som i modeverdenen hurtigt bliver sidste års kollektion, så kan det være en tikkende bombe under virksomheden,« siger Per Nikolaj Bukh.

Leif Christensen ser også varelageret værdi som et problem.

»Det er altid et rødt flag, hvis lageret vokser. Helt lavpraktisk kan man sige det sådan, at de solgte færre gummistøvler sidste år, end man regnede med. Og det er aldrig godt,« siger Leif Christensen.

Men det er ikke kun varelagerets størrelse og den ændrede regnskabspraksis, som er problematisk, mener Per Nikolaj Bukh.

»Der er også it-udviklingsprojekter, som man har brugt omkring 10 millioner kroner på – og som er opført som et aktiv med en levetid på 10 år. Det skal man derfor udgiftsføre en million kroner på de næste 10 år,« siger Per Nikolaj Bukh.

»Så hvis du spørger, hvor skidt det går? Det går rigtig skidt. Virksomheden har bundet rigtig mange penge i it-systemer og i tøj på lager. Og det er kritisk for en modevirksomhed,« siger han.

Han ønsker ikke at spå om fremtiden ...

»Men hvis det går lige så skidt for virksomheden næste år, så ser det voldsomt kritisk ud. Allerede nu er tre fjerdedele af virksomheden finansieret af anden gæld. De har kun en fjerdedel selv. Dem ville jeg ikke låne penge til,« siger Per Nikolaj Bukh.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra Ilse Jacobsen og IJH AS.

Men i årsrapporten beskrives nye it-systemer samt den varme sommer sidste år som de væsentligste årsager til underskuddet.

Med hensyn til fremtiden er man optimistisk.

I ledelsesberetningen står der, at selskabet 'er således fuldt rustet til at håndtere udviklingen fremadrettet'.