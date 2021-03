Regeringen har vedtaget at etablere en 115 kilometer lang ledning, der skal føre naturgas mellem Lolland og Falster.

Regningen for den beslutning lander blandt andet hos 380.000 husejere med naturgasfyr, skriver Finans.dk.

Energikoncernen Andel dækker ifølge mediet 84 millioner kroner, mens gasbrugerne finansierer resten, fremgår det af et svar til Folketinget fra klima- og energiminister Dan Jørgensen.

Naturgassen skal i første omgang føres hen til to Nordic Sugar- fabrikker i Nykøbing Falster og Nakskov, og det er Enhedslisten meget kritiske overfor.

»Jeg forstår helt ærligt ikke ministerens beslutning. Han bruger næsten en milliard kroner af danskernes penge på en kulsort investering, på trods af at hans eget ministerium siger, at det samfundsøkonomisk ikke engang kan betale sig, og på trods af at Klimarådet ikke anbefaler gasledningen,« har energiordfører for Enhedslisten Søren Egge Rasmussen tidligere udtalt til Ritzau.

Dan Jørgensen har i en pressemeddelelse givet udtryk for, at sukkerproduktionen i Danmark med al sandsynlighed vil flytte sig ud af landet, hvis den ikke får hjælp til at omstille sig, og det ville være katastrofalt for Lolland-Falster.

»Dette er en meget stor investering, som er nødvendig for at hjælpe Lolland-Falster. Det handler om at beskytte truede arbejdspladser og om at sikre grøn omstilling i alle dele af Danmark. Den nye gasledning vil allerede ved etableringen give store CO2-besparelser, og på sigt bliver det en helt CO2-neutral løsning, når vi får nok biogas,« siger klima- og energiminister Dan Jørgensen (S) i samme pressemeddelelse.