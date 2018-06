Region Sjælland, hvis tidligere ansatte blev bestukket af Atea, har svært ved at se sig selv som kunde.

København. Region Sjælland sætter alt indkøb hos it-selskabet Atea i bero.

Det sker, efter at selskabet onsdag blev dømt for systematisk og grov bestikkelse af Region Sjællands tidligere it-driftschef og to tidligere it-direktører i regionen.

Atea blev kendt skyldige og fik en bøde på ti millioner kroner. Atea har torsdag fortalt, at man ikke anker dommen.

- Lige nu er det svært at se, hvordan vi kan fortsætte samarbejdet med Atea, siger regionsrådsformand Heino Knudsen i en pressemeddelelse.

For nuværende sætter Region Sjælland alle indkøb hos Atea, der er en af de største leverandører til det offentlige, på pause.

- Nødvendige indkøb ved uopsættelige behov - for eksempel for at sikre driften af regionens sygehuse - vil blive gennemført. Køb af it-udstyr, som Region Sjælland ikke kan foretage andre steder, gøres betinget, så købet efterfølgende kan ophæves, skriver Region Sjælland.

Region Sjælland var offeret i den store Atea-sag, hvor offentligt ansatte blev bestukket med dyre rejser og luksuriøse middage.

Sagen består i, at en del af de penge, Region Sjælland betalte Atea, blev indsat på en hemmelig konto hos Atea.

Kontoen blev blandt andet brugt til at sende tidligere it-driftschef i regionen Rene Clausen og tidligere it-direktører Michael Steen Hansen på overdådige rejser til steder som Las Vegas og Dubai.

Onsdag fældede retten i Glostrup dom over de i alt otte tiltalte, deriblandt firmaet Atea. Rene Clausen fik 1,5 års ubetinget fængsel mens Michael Steen Hansen fik ti måneders fængsel.

Fire tidligere chefer hos Atea fik også fængselsstraf.

Sagen begyndte for alvor at rulle, da Ateas på det tidspunkt nye direktør, Morten Felding, opdagede kontoen. Han kontaktede regionen, der meldte sagen til politiet.

- Det er dybt skuffende, at en stor dansk virksomhed har ageret helt udenfor lovens rammer ved at være ansvarlig for bestikkelse af offentligt ansatte, skrev Heino Knudsen onsdag om sagen.

/ritzau/