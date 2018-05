De italienske obligationsrenter stiger eksplosivt tirsdag, efter at landet er kastet ud i en regeringskrise.

København. Regeringskrisen i Italien har sendt landets obligationsrenter på himmelflugt. De toårige statspapirer stiger mere, end de har gjort i årtier.

Krisen er udløst af, at landets præsident har forkastet et EU-skeptisk flertal efter seneste valg og peget på en mindretalsregering. Og det har fået investorerne til at smide italienske statsobligationer.

- Investorerne flygter fra italienske obligationer, så de italienske renter eksploderer, skriver Sydbanks cheføkonom, Jakob Graven, i en kommentar:

- Den toårige italienske statsobligationsrente er foreløbig steget med over 1,5 procentpoint tirsdag. Det er den kraftigste rentestigning på en enkelt dag i over 25 år.

- Det afspejler, at investorerne er bekymrede for, at Italien vil forlade euroen, siger Jakob Graven.

Renten på den tiårige italienske statsobligation er steget til 3,11 procent på få dage. I starten af maj lå den på 1,74 procent ifølge Bloomberg.

Italiens problemer kan samtidig hurtigt blive andres. Det vurderer Henrik Franck, der er direktør i Formuepleje, i en skriftlig kommentar.

- Hvis Italien, der er EU's tredjestørste økonomi, når brexit er faldet på plads, forlader euroen og begynder at føre en endnu mere uansvarlig økonomisk politisk, kan det få gældskrisen fra 2011-2012 til at blusse op igen.

- Og Italien er altså en helt anden størrelse end Grækenland, som man trods alt var i stand til at inddæmme problemerne fra, siger Henrik Franck.

Den opfattelse deler Sydbanks Jakob Graven:

- Især de italienske banker har købt mange italienske statsobligationer og vil derfor få store og for mange banker livstruende tab, hvis Italien forlader euroen.

- Det vil udløse en dyb finansiel og økonomisk krise i Italien, som også vil kunne mærkes i resten af Europa.

Jacob Graven vurderer dog, at det er usandsynligt, at Italien forlader euroen.

- Simpelthen fordi det i hvert fald på kort sigt vil være en katastrofe for Italiens økonomi. De italienske politikere vil næppe med fuldt overlæg køre Italien ud over afgrunden. Men risikoen for et "Italexit" er helt indiskutabelt steget i de sidste par uger, siger han.

/ritzau/