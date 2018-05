En gruppe ældre på arbejdsmarkedet får længere tid til at klage, hvis arbejdsgiver har begået fejl.

København. En gruppe ældre på arbejdsmarkedet får forlænget deres mulighed for at klage over afgørelser om skattenedslag, hvis de har fået afslag som følge af en fejl i arbejdsgiverens indberetning.

Det oplyser Skatteministeriet.

Afgørelserne omhandler den såkaldte seniorordning, der skulle få ældre til at blive længere på arbejdsmarkedet.

Her kunne seniorer i perioden 2010 til 2016 få op til 108.500 kroner i skatterabat, hvis de var født i årene mellem 1946 og 1952.

Omkring 12.000 i hver årgang har benyttet sig af ordningen, oplyser ministeriet.

Ministeriet har opdaget flere tilfælde, hvor arbejdsgiver har oplyst for få arbejdstimer. Hvis fejlen blev opdaget mere end tre måneder efter indberetningen, var klagefristen udløbet.

Det vil regeringen ændre med et lovforslag til efteråret.

- Vi har desværre set eksempler på, at seniorer har fået afvist et skattenedslag, selv om afslaget skyldtes fejl fra andre end dem selv.

- Det er jo dybt urimeligt og ikke et udtryk for retssikkerhed for borgerne, siger skatteminister Karsten Lauritzen (V) i en pressemeddelelse.

Det er den klagefrist, der bliver genåbnet for alle årgange. Regeringen understreger, at der ikke bliver tale om en ændring i selve reglerne.

Skatterabatten var afhængig af fuldtidsbeskæftigelse. Om den ansatte var fuldtidsansat blev afgjort af arbejdsgivernes indberetning af ATP-bidrag.

En anden betingelse var en årsindkomst på mellem cirka 189.000 og 569.000 kroner.

Hvis regeringens forslag går igennem, vil ATP med en annoncekampagne oplyse om den nye klagefrist. På den måde vil berørte borgere få mulighed for at vurdere, om de skal bede om genoptagelse af deres ansøgning.

/ritzau/