Det er ikke første gang, at flyselskabernes mennesketomme flyvninger italesættes.

Tidligere på måneden kom det nemlig frem, at alene selskaberne i Lufthansa Group måtte sende 18.000 tomme fly i luften denne vinter.

Og ifølge Greenpeace er det samlede antal endnu højere. En analyse viser nemlig, at vinteren kan byde på mindst 100.000 'spøgelsesflyvninger', skriver The Guardian.

Årsagen er en særlig EU-regel, der betyder at flyselskaberne skal benytte en vis del af deres start- og landingsslots i lufthavnene, hvis de vil sikre sig fortrinsret året efter.

»EU-kommisionens krav om, at flyselskaber skal flyve tomme fly for at opfylde en vilkårlig kvote, er ikke kun forurenende, men ekstremt hyklerisk taget deres klimaretorik i betragtning,« lyder det fra Herwig Schuster, talsmand for Greenpeace, ifølge The Guardian.

Ifølge Greenpeace kan de tomme fly udlede op mod 2,1 millioner tons drivhusgasemissioner.

Det svarer til, hvad 1,4 millioner benzin- og dieselbiler udleder på et år.

Også transportministre fra Belgien, Finland, Italien og Danmark problematiserer reglen.

»Det er jo håbløst, hvis der skal flyve tomme fly rundt i det europæiske luftrum alene på grund af rigide regler,« lød det fra transportminister Benny Engelbrecht (S) til Ritzau tidligere på måneden.

Udmeldingen kommer på bagkant af, at EU-komissionen vil hæve procentsatsen for, hvor stor en andel af flyselskabernes start- og landingsslots, der skal udnyttes.

I dag lyder kravet, at 50 procent af flyselskabernes start- og landingsslots skal udnyttes. Fra 26. marts vil EU-komissionen hæve det til 64 procent.

Inden coronapandemien lød kravet på 80 procent, hvorfor reglen i daglig tale kaldes for '80/20-reglen'.